Отстоять баллы за 20 минут. Московские выпускники недовольны апелляцией-чатом на ЕГЭ

Для московских выпускников инновации на ЕГЭ-2019 не ограничились тестированием дистанционной передачи заданий в аудитории: в этом году столичные власти ввели новшество – апелляцию в форме чата. На оспаривание своих результатов школьникам дается 20 минут в целом и 500 знаков на каждое задание. Московские выпускники, ставшие жертвами тестирования очередного нововведения, жалуются, что новый формат апелляции с ограничениями по времени и знакам не позволяет доказать свою правоту и отстоять заслуженные баллы. Кроме того, влияет и человеческий фактор, с которым изначально пытались бороться созданием ЕГЭ, эксперты порой "не замечают" аргументов экзаменуемых, делают акценты при разборе ответов не на том или отвечают слишком долго, растрачивая драгоценные минуты, передает корреспондент Накануне.RU.

На сайте мэра Москвы появилась новая электронная услуга – подача заявления об апелляции на результаты ЕГЭ онлайн. Как сообщается на портале mos.ru, сервис разработан департаментом информационных технологий, комитетом государственных услуг и департаментов образования и науки Москвы. В предыдущие годы несогласные со своими баллами выпускники должны были лично обращаться в школу с заявлением.

При подаче заявления через сайт участнику ЕГЭ нужно выбрать номера заданий или критериев, с оценкой которых он не согласен, и написать комментарий, почему его не устраивает количество выставленных баллов. Затем в онлайн-чате указывается предпочтительная дата консультации и временной интервал. После этого в течение двух рабочих дней в личный кабинет выпускника приходит ссылка на онлайн-чат с указанием времени и даты проведения.

"Сам участник экзамена присоединяется к онлайн-чату по желанию. При помощи текстовых сообщений там можно пообщаться с членом конфликтной комиссии. Например, узнать, по каким критериям оценивалась работа", – поясняют Мосуслуги.

Затем в течение четырех рабочих дней с подачи апелляции в личный кабинет участника ЕГЭ приходит pdf-файл с результатом.

"Новый сервис "Подача апелляции на результаты ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)" на портале mos.ru появился по решению москвичей. В проекте "Активный гражданин" горожане поделились мнением о работе сервиса "Результаты ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), итогового сочинения (изложения)". Среди поставивших оценки почти 70% сервисом оказались довольны. А почти 19% "активных граждан" посчитали, что необходимо предусмотреть онлайн-форму для подачи апелляции", – сообщается на сайте мэра Москвы.

Но судя по отзывам самих школьников, новая система не пришлась им по душе.

Первой причиной недовольств стали измененные сроки подачи апелляции для москвичей. Официальный сайт chek.ege сообщал о подаче заявлений с 17 июня, а портал мэра Москвы указывал даты 15 и 17 июня.

Не обошлось и без технических неполадок. Выпускница московской школы Кристина четыре раза заполняла апелляционное заявление, пока оно не попало, наконец, в личный кабинет. По словам девушки, ей пришлось целый день потратить на звонки в техподдержку, чтобы убедиться, что ее заявление дошло до адресата.

Следующая преграда – ограничение по знакам. За 500 знаков, включая пробелы, аргументировать свою точку зрения оказалось практически невозможно, рассказывает Кристина.

"Я вместе с учителями и репетиторами составляла апелляционный текст с опорой на учебники, пособия и методические материалы, на это ушло около 3-4 часов. Я начала заполнять заявление и столкнулась с проблемой, что рядом с каждым номером было окошко комментария, которое включало в себя всего 500 знаков вместе с пробелами. Изначально в моей работе было 2 тыс. 800 знаков с пробелами. Я пыталась максимально сократить свой текст, но, увы, не без потери смысла и ключевых фактов, которые могли бы помочь мне в обосновании и защиты своей позиции", – поделилась с Накануне.RU выпускница.

Но еще оставался шанс отстоять свою правоту в 20-минутном онлайн-чате.

"Начался онлайн-чат, я задала вопросы по сочинению, аргументировав свою точку зрения, но, когда я увидела ответ, у меня создалось впечатление, что эксперт некомпетентен в своей области. В чат я отправляла выдержки из книг, но на мою аргументацию не обратили внимания, вместо этого мне начали указывать на другой недочет в работе. Мою позицию подтверждали многие источники, но эксперты, как будто, не обращали на это внимания. Для того чтобы мне не сняли лишних баллов, я прекратила спор и задала вопрос по другому заданию, но завершить диалог мы не успели, так как время вышло и на ряд своих вопросов я не получила ответа. Мои репетиторы были шокированы ответами экспертов, они не понимают, почему они проигнорировали факты, которые я изложила", – добавила Кристина.

Сыграл роль и "человеческий фактор". Другая участница ЕГЭ-2019 Ангелина рассказала о слишком длительном ожидании ответа эксперта.

"Я за 20 минут даже не успела все аргументы привести, просто вышло время. Эксперт этот одно сообщение пишет 2-3 минуты", – поделилась девушка.

На процедуру апелляции пожаловались выпускники и из других регионов. Многие из них пишут жалобы в Рособрнадзор на необъективные, по их мнению, оценки апелляционных комиссий.

"Некоторые аргументы экспертов шли вразрез с критериями оценки ЕГЭ по истории и историческими фактами, не были приняты во внимание факты из учебников, рекомендованных Министерством просвещения РФ, которые доказывают правильность указанных мной в работе положений. Также допускалась крайне надуманная и субъективная со стороны экспертов интерпретация, затронутых мною в работе причинно-следственных связей и фактов", – говорится в заявлении выпускницы этого года Анны.

"После перепроверки эксперты хотели снизить балл по заданию №24 с трех до нуля. В качестве одного из аргументов такого решения они сказали, что аргумент в подтверждение под №3 хоть и подходит как ответ, однако, поскольку он отсутствует в ответах, которые даны по данному заданию, не может быть зачтен. Но, если заглянуть в сборник с ответами, то там сказано, что "допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла", или "могут быть приведены другие аргументы", поэтому я считаю, что здесь проверяющие допустили ошибку при перепроверке", – написал в обращении Даниил из Иркутска.