Сотрудникам тольяттинской "Скорой помощи", объявившим об "итальянской забастовке", вернут доплаты

Сотрудникам станции "Скорой помощи" Тольятти, объявившим о намерении начать забастовку по итальянскому типу, вернут 100% доплат за ночные часы работы при одновременном повышении оклада.

Как сообщили Накануне.RU в профсоюзе "Действие", акция протеста сработала, даже не начавшись. Начало "итальянской забастовки" - формы протеста, при которой сотрудники предприятия предельно строго исполняют свои должностные обязанности, намечалось на 1 августа.

Переговорный процесс продолжится, принято решение приостановить начало "итальянской забастовки" до 15 августа. К этому сроку уже будут изданы приказы, получена вторая часть зарплаты за июль.

При этом профком выразил тревогу в связи с тем, что размер "аванса" за июль у некоторых работников оказался меньше ожидаемого, и предупредил работодателя о дальнейших действиях, если при окончательном расчете ожидания работников будут обмануты.

Ранее сообщалось, что работники "Пензенской областной станции скорой медицинской помощи" приостановили "итальянскую забастовку", которую начали 27 мая. Это произошло после переговоров с и. о. министра здравоохранения Оксаной Чижовой и главным врачом Владимиром Атякшевым. По ряду пунктов коллективного обращения было достигнуто согласие.