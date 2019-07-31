22 Августа 2020
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Общество Приволжский ФО
скорая помощь, врачи (2018) | Фото: Накануне.RU

Сотрудникам тольяттинской "Скорой помощи", объявившим об "итальянской забастовке", вернут доплаты

Сотрудникам станции "Скорой помощи" Тольятти, объявившим о намерении начать забастовку по итальянскому типу, вернут 100% доплат за ночные часы работы при одновременном повышении оклада.

Как сообщили Накануне.RU в профсоюзе "Действие", акция протеста сработала, даже не начавшись. Начало "итальянской забастовки" - формы протеста, при которой сотрудники предприятия предельно строго исполняют свои должностные обязанности, намечалось на 1 августа.

станция скорой помощи тольятти, итальянская забастовка(2019)|Фото: medrabotnik.org

Переговорный процесс продолжится, принято решение приостановить начало "итальянской забастовки" до 15 августа. К этому сроку уже будут изданы приказы, получена вторая часть зарплаты за июль.

При этом профком выразил тревогу в связи с тем, что размер "аванса" за июль у некоторых работников оказался меньше ожидаемого, и предупредил работодателя о дальнейших действиях, если при окончательном расчете ожидания работников будут обмануты.

станция скорой помощи тольятти, итальянская забастовка(2019)|Фото: medrabotnik.org

Ранее сообщалось, что работники "Пензенской областной станции скорой медицинской помощи" приостановили "итальянскую забастовку", которую начали 27 мая. Это произошло после переговоров с и. о. министра здравоохранения Оксаной Чижовой и главным врачом Владимиром Атякшевым. По ряду пунктов коллективного обращения было достигнуто согласие.

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Сотрудникам тольяттинской "Скорой помощи", объявившим об "итальянской забастовке", вернут доплаты

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Теги: Скорая помощь, итальянская забастовка



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