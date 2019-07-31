Глава СКР поручил проверить информацию о центре для детей-инвалидов в Миассе, которые попадают в здание через окно

По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина силовики организовали процессуальную проверку информации о реабилитационном центре в Миассе.

Это особенное место, куда со всего города стекаются родители со своими детьми-инвалидами.

Суть ситуации в том, что в реабилитационный центр люди попадают через окно, так как чтобы пройти через центральный вход, нужно пересекать проезжую часть.

"Это представляет опасность для детей-инвалидов. Проблема родителей с детьми-инвалидами, для которых это единственный в городе центр, местными чиновниками до сих пор не решена", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям чиновников Миасса.