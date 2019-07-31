22 Августа 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Александр Моор, кондитерская фабрика (2019) | Фото: admtyumen.ru

На территории Ишимского машиностроительного завода появится новый цех кондитерской фабрики

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня посетил строительную площадку будущего цеха кондитерской фабрики "Слада". Новый цех разместится на территории Ишимского машиностроительного завода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Запуск первой производственной линии состоится уже в сентябре текущего года. Строительство цеха ведется в рамках реализации инвестпроекта по расширению производства кондитерских изделий в Ишиме. Объем инвестиций в создание фабрики составит более 1 млрд руб.

Как сообщил представитель инвестора – директор по развитию торгово-финансовой компании "Глобо" Владимир Идолов первый этап реализации инвестпроекта велся в 2017 - 2018 г. За это время были отремонтированы помещения площадью 10 тыс. "квадратов", приобретено холодильное и складское оборудование, производственная линия.

Помощь в создании фабрики оказали власти региона и муниципалитета. Инвестор получил льготы по аренде земельного участка. Кроме того, ему возместили более 28% стоимости приобретенного в лизинг оборудования.

Александр Моор, кондитерская фабрика(2019)|Фото: admtyumen.ru

В настоящий момент на фабрике уже создано 20 рабочих мест. Ведется набор и обучение персонала. В перспективе число рабочих мест возрастет до 200. К концу 2020 г. инвестор планирует запустить еще две производственные линии.

Александр Моор отметил, что производство кондитерских изделий в Тюменской области активно развивается. Продукция Ишимской кондитерской фабрики пользуется спросом в странах Евросоюза, СНГ, Китае и Монголии.

"Тюменские кондитеры вносят весомый вклад в реализацию региональной составляющей национального проекта «Международная кооперация и экспорт", подчеркнул губернатор.

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На территории Ишимского машиностроительного завода появится новый цех кондитерской фабрики

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Теги: Ишимский машиностроительный завод, кондитерская фабрика, слада, новый цех, инвестпроект, Александр Моор



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