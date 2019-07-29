20 Августа 2020
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аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

СМИ: недалеко от Якутска совершил жесткую посадку вертолет ФСБ

Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку недалеко от Якутска.

По данным "Лайф.ру", ЧП произошло в Мегино-Кангаласском районе Якутии, вертолет принадлежит ФСБ России.

На борту воздушного судна находилось пять пограничников. Пострадавших нет.

FlashSiberia сообщает, что посадку совершил Ми-8 Погранслужбы, который вылетел в район для тушения пожаров.

На прошлой неделе вертолет Ми-2 потерпел крушение в Тахтамукайском районе Адыгеи.

ЧП произошло в ауле Панахес. Пилот травмирован, его госпитализировали. Сообщалось, что вертолет принадлежит ООО "Трансхимавиасеверская", предположительно, выполнял сельхозработы.

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СМИ: недалеко от Якутска совершил жесткую посадку вертолет ФСБ

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Теги: вертолет, ми-26, фсб



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