17 Августа 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
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В Перми осудили сотрудников предприятий за гибель рабочего после взрыва

В Перми осуждены 35-летний и 30-летний жители Кировского района за нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

Как сообщили в ведомстве, в марте прошлого года начальник отделения цеха и мастер цеха одного из предприятий Кировского района, допустили нарушение правил безопасности при ведении работ. В результате на предприятии прогремел взрыв. Один из сотрудников получил травмы, от которых скончался в больнице.

Суд каждому виновному назначил наказание в виде одного года ограничения свободы.

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В Перми осудили сотрудников предприятий за гибель рабочего после взрыва

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Теги: суд, уголовное дело, взрыв



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