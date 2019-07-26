Счетная палата заявила о неэффективности пенсионной системы России: больше денег у пенсионеров не стало

В России не удалось создать эффективную пенсионную систему. Её изменения никак не повлияли на уровень пенсионного обеспечения граждан, заявила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

По словам Орловой, за шесть лет реализации Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы коэффициент замещения (процент, который составляет пенсия от зарплаты) не превысил 35%.

"Чтобы достичь 40%, средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера в 2024 г. должен составлять не менее 24 тыс. руб. Для этого, начиная с 2022 г., страховые пенсии неработающих пенсионеров необходимо увеличивать в два раза выше уровня инфляции", - заявила аудитор.

Орлова раскритиковала и бальную систему начисления пенсии, по ее словам, она не стимулирует жителей работать дольше. "Чем ниже заработная плата, тем меньше у работника пенсионных баллов. При этом граждане с высокими зарплатами также ничего не выигрывают, так как выплачиваемые ими страховые взносы ограничены предельной величиной облагаемой базы", - пояснила представитель Счетной палаты.

Отмена индексации пенсий работающих пенсионеров, решение о которой было принято с целью сокращения дефицита ПФР, тоже не дала эффекта из-за снижения количества работающих пенсионеров. Трансферт на выплату страховых пенсий из федерального бюджета в ПФР в 2020 г. составит почти 2 трлн руб.

Реально увеличить пенсионные накопления сейчас можно только за счет их инвестирования, считает аудитор, но есть риск потери средств. Реализация прав на досрочную смену страховщика уже привела к тому, что граждане потеряли инвестдоход в размере порядка 108,4 млрд руб. Потеря дохода одного человека может достигать 500 тыс. руб., показали проверки СП.

Как сообщало Накануне.RU, с 2019 г. в России увеличился возраст выхода на пенсию на пять лет для женщин и мужчин. Новым этапом "реформы" может стать переход на индивидуальный пенсионный капитал - добровольную накопительную пенсию.