17 Августа 2020
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Общество В России
коллаж, пенсионеры, бабушка, дедушка, телевизор, Путин, пенсионная реформа (2018) | Фото: Накануне.RU

Счетная палата заявила о неэффективности пенсионной системы России: больше денег у пенсионеров не стало

В России не удалось создать эффективную пенсионную систему. Её изменения никак не повлияли на уровень пенсионного обеспечения граждан, заявила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.
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По словам Орловой, за шесть лет реализации Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы коэффициент замещения (процент, который составляет пенсия от зарплаты) не превысил 35%.

"Чтобы достичь 40%, средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера в 2024 г. должен составлять не менее 24 тыс. руб. Для этого, начиная с 2022 г., страховые пенсии неработающих пенсионеров необходимо увеличивать в два раза выше уровня инфляции", - заявила аудитор.

Орлова раскритиковала и бальную систему начисления пенсии, по ее словам, она не стимулирует жителей работать дольше. "Чем ниже заработная плата, тем меньше у работника пенсионных баллов. При этом граждане с высокими зарплатами также ничего не выигрывают, так как выплачиваемые ими страховые взносы ограничены предельной величиной облагаемой базы", - пояснила представитель Счетной палаты.

Отмена индексации пенсий работающих пенсионеров, решение о которой было принято с целью сокращения дефицита ПФР, тоже не дала эффекта из-за снижения количества работающих пенсионеров. Трансферт на выплату страховых пенсий из федерального бюджета в ПФР в 2020 г. составит почти 2 трлн руб.

Реально увеличить пенсионные накопления сейчас можно только за счет их инвестирования, считает аудитор, но есть риск потери средств. Реализация прав на досрочную смену страховщика уже привела к тому, что граждане потеряли инвестдоход в размере порядка 108,4 млрд руб. Потеря дохода одного человека может достигать 500 тыс. руб., показали проверки СП.

Как сообщало Накануне.RU, с 2019 г. в России увеличился возраст выхода на пенсию на пять лет для женщин и мужчин. Новым этапом "реформы" может стать переход на индивидуальный пенсионный капитал - добровольную накопительную пенсию.

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Счетная палата заявила о неэффективности пенсионной системы России: больше денег у пенсионеров не стало

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Теги: пенсионная система, индивидуальный пенсионный капитал, Счетная палата, Госдума,



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