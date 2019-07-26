Два теплохода столкнулись в Яхроме: один из них потерял две буквы из названия
Два теплохода столкнулись на канале им. Москвы в подмосковной Яхроме.
На борту обоих судов находились 190 пассажиров, пострадавших нет.
Столкновение грузового "Новокуйбышевск" и пассажирского "Нижний Новгород" прошло по касательной.
В результате ЧП у грузового судна поврежден один из бортов. У второго судна поцарапано покрытие и потеряны две буквы из названия, передает РЕН ТВ.
Ранее в Санкт-Петербурге теплоход "Метеор" на полном ходу протаранил Дворцовую набережную.
Инцидент произошел днем 15 июля напротив "Эрмитажа". У судна поврежден был нос, однако пострадавших и погибших нет.