Два теплохода столкнулись в Яхроме: один из них потерял две буквы из названия

Два теплохода столкнулись на канале им. Москвы в подмосковной Яхроме.

На борту обоих судов находились 190 пассажиров, пострадавших нет.

Столкновение грузового "Новокуйбышевск" и пассажирского "Нижний Новгород" прошло по касательной.

В результате ЧП у грузового судна поврежден один из бортов. У второго судна поцарапано покрытие и потеряны две буквы из названия, передает РЕН ТВ.

Ранее в Санкт-Петербурге теплоход "Метеор" на полном ходу протаранил Дворцовую набережную.

Инцидент произошел днем 15 июля напротив "Эрмитажа". У судна поврежден был нос, однако пострадавших и погибших нет.