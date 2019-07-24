Прокуратура Надыма проверяет дом с трещинами, "отремонтированный" монтажной пеной

15 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
трещины в доме, улица Набережная Оруджева 34, Надым (2019) | Фото: vk.com/rabotanasever_ivanvershinin

Прокуратура Надыма проверяет дом с трещинами, "отремонтированный" монтажной пеной

По поручению прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа надымская городская прокуратура проверит сведения о заливе трещин многоквартирного дома монтажной пеной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что к проверке привлечены специалисты службы госстройнадзора региона. По предварительным данным, дом был отремонтирован строительной организацией на основании заключенного с мэрией города муниципального контракта.

"По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка законности расходования бюджетных средств, качеству выполненных работ, их соответствия проектно-сметной документации, а также обоснованности взимания с жильцов платы за жилищно-коммунальные услуги. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, жители многоэтажного дома в Надыме, расположенного по адресу Набережная Оруджева, 34 пожаловались депутату заксобрания Ямала Ивану Вершинину на то, что их дом местные власти не признают аварийным, несмотря на огромные трещины.

Парламентарий выложил видеозапись о состоянии дома в своей группе "Работа на Север| Иван Вершинин" в социальной сети "ВКонтакте", а также зачитал вслух обращение жильцов. По словам местных жителей, огромные трещины, "где спокойно помещается рука или нога человека строители решили запенить монтажной пеной". Иван Вершинин подчеркнул, что считает дом аварийным, и что жить в таком подъезде нельзя и обратился к коллегам из органов исполнительной власти с просьбой проверить ситуацию.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Прокуратура Надыма проверяет дом с трещинами, "отремонтированный" монтажной пеной

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: трещины в доме, улица Набережная Оруджева 34, монтажная пена, аварийный дом, Иван Вершинин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 25.07.2019 15:30 Мск В Надыме жителям "запененной" многоэтажки пообещали еще одну экспертизу

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.07.2019 12:19 Мск Надымчане пожаловались на ремонт "аварийного" дома. Огромные трещины запенили монтажной пеной

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети