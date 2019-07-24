Прокуратура Надыма проверяет дом с трещинами, "отремонтированный" монтажной пеной

По поручению прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа надымская городская прокуратура проверит сведения о заливе трещин многоквартирного дома монтажной пеной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что к проверке привлечены специалисты службы госстройнадзора региона. По предварительным данным, дом был отремонтирован строительной организацией на основании заключенного с мэрией города муниципального контракта.

"По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка законности расходования бюджетных средств, качеству выполненных работ, их соответствия проектно-сметной документации, а также обоснованности взимания с жильцов платы за жилищно-коммунальные услуги. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, жители многоэтажного дома в Надыме, расположенного по адресу Набережная Оруджева, 34 пожаловались депутату заксобрания Ямала Ивану Вершинину на то, что их дом местные власти не признают аварийным, несмотря на огромные трещины.

Парламентарий выложил видеозапись о состоянии дома в своей группе "Работа на Север| Иван Вершинин" в социальной сети "ВКонтакте", а также зачитал вслух обращение жильцов. По словам местных жителей, огромные трещины, "где спокойно помещается рука или нога человека строители решили запенить монтажной пеной". Иван Вершинин подчеркнул, что считает дом аварийным, и что жить в таком подъезде нельзя и обратился к коллегам из органов исполнительной власти с просьбой проверить ситуацию.