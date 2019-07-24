Россия выиграла командный зачёт на ЧМ по фехтованию
Сборная России заняла первую строчку в медальном зачёте чемпионата мира по фехтованию, который проходил в эти дни в венгерском Будапеште, передаёт корреспондент Накануне.RU.
На турнире наша сборная сумела завоевать 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали. Второй в итоговом списке стала команда Франции с 2 золотыми и 2 серебряными наградами, третьей - Южная Корея с 2 золотыми и 2 бронзовыми.
Золотые награды России принесли рапиристка Инна Дериглазова и женские команды по фехтованию на саблях (Софья Великая, Яна Егорян, Софья Позднякова и Ольга Никитина) и рапирах (Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Анастасия Иванова и Лариса Коробейникова).
#Budapest2019 medalists of women's team sabre 🥈🥇🥉#akindofmagic #fencing #worldchampionships pic.twitter.com/ZOeL8UgBh7— FIE (@FIE_fencing) 23 июля 2019 г.
🇷🇺 post-final interview #Budapest2019 #fencing pic.twitter.com/tAnVyUUaqW— FIE (@FIE_fencing) 23 июля 2019 г.
Russia🇷🇺 wins their 5th World title in women's team foil #Budapest2019 #WorldChampions #foil— FIE (@FIE_fencing) 22 июля 2019 г.
KOROBEYNIKOVA Larisa - DERIGLAZOVA Inna - IVANOVA Anastasiia - ZAGIDULLINA Adelina
👏👏👏👏#fencing #roadtotokyo #1yeartogo results on: https://t.co/V5LJaUHZAS pic.twitter.com/zv4htyKfSH
"Серебро" турнира в активе саблистки Софьи Великой, шпажиста Сергея Биды и женской команды шпажисток (Татьяна Андрюшина, Виолетта Колобова, Виолетта Храпина и Любовь Шутова). Единственная "бронза" нашей сборной у рапириста Дмитрия Жеребченко.
Напомним, что на чемпионате Европы по фехтованию, который прошёл в июне этого года в немецком Дюссельдорфе, российская команда также заняла первое место в медальном зачёте.