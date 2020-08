Россия выиграла командный зачёт на ЧМ по фехтованию

На турнире наша сборная сумела завоевать 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали. Второй в итоговом списке стала команда Франции с 2 золотыми и 2 серебряными наградами, третьей - Южная Корея с 2 золотыми и 2 бронзовыми.

Золотые награды России принесли рапиристка Инна Дериглазова и женские команды по фехтованию на саблях (Софья Великая, Яна Егорян, Софья Позднякова и Ольга Никитина) и рапирах (Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Анастасия Иванова и Лариса Коробейникова).

Russia🇷🇺 wins their 5th World title in women's team foil #Budapest2019 #WorldChampions #foil

KOROBEYNIKOVA Larisa - DERIGLAZOVA Inna - IVANOVA Anastasiia - ZAGIDULLINA Adelina

👏👏👏👏#fencing #roadtotokyo #1yeartogo results on: https://t.co/V5LJaUHZAS pic.twitter.com/zv4htyKfSH