15 Августа 2020
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Женская сборная России по фехтованию на саблях на ЧМ в Будапеште (2019) | Фото: twitter.com/FIE_fencing

Россия выиграла командный зачёт на ЧМ по фехтованию

Сборная России заняла первую строчку в медальном зачёте чемпионата мира по фехтованию, который проходил в эти дни в венгерском Будапеште, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На турнире наша сборная сумела завоевать 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали. Второй в итоговом списке стала команда Франции с 2 золотыми и 2 серебряными наградами, третьей - Южная Корея с 2 золотыми и 2 бронзовыми.

Золотые награды России принесли рапиристка Инна Дериглазова и женские команды по фехтованию на саблях (Софья Великая, Яна Егорян, Софья Позднякова и Ольга Никитина) и рапирах (Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Анастасия Иванова и Лариса Коробейникова).

"Серебро" турнира в активе саблистки Софьи Великой, шпажиста Сергея Биды и женской команды шпажисток (Татьяна Андрюшина, Виолетта Колобова, Виолетта Храпина и Любовь Шутова). Единственная "бронза" нашей сборной у рапириста Дмитрия Жеребченко.

Напомним, что на чемпионате Европы по фехтованию, который прошёл в июне этого года в немецком Дюссельдорфе, российская команда также заняла первое место в медальном зачёте.

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Россия выиграла командный зачёт на ЧМ по фехтованию

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Теги: фехтование, сборная России, чемпионат мира



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