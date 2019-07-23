В Тюмени руководство УК обвинили в мошенничестве с помещениями домов на 20 млн

В Тюмени пойдут под суд бывший директор ООО "Управляющая компания Тюменьремжилсервис" и его сообщник.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, обвиняемые в 2014-2015 годах незаконно завладели шестью нежилыми помещениями в домах №№24 и 28 по ул. Судоремонтной в Тюмени, которые находились в долевой собственности жильцов.

Размер ущерба составил более 20 млн руб. Обвиняемым инкриминируется мошенничество.