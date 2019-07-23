В Ишиме подросток погиб в трансформаторной будке от удара током

13-летний житель Ишима погиб, забравшись в трансформаторную будку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления СКР.

Вечером 22 июля, находясь на заброшенной территории на ишимской улице Челюскинцев, парень зашёл в трансформаторную будку. Там он получил смертельный удар током. Сотрудники СК возбудили уголовное дело.

Второй гулявший там же ребёнок поступил в реанимацию местной областной больницы №4 в состоянии средней степени тяжести, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина. Сегодня его переведут в хирургическое отделение, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.