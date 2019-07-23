На трассе М-5 "Урал" открыто движение по путепроводу, ремонт которого планировали закончить в сентябре

На 187 км федеральной трассы М-5 "Урал" при подъезде к Екатеринбургу открыто движение по путепроводу, соединяющему Полевской тракт и Арамиль.

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", трасса была закрыта для транспорта с 1 апреля: за 3,5 месяца были обновлены существующие бетонные конструкции, а также заменены деформационные швы и дорожное покрытие.

По контракту ремонт должен был быть завершен только в конце сентября, но рабочие сработали опережающими темпами.

Как отметили в "Уралуправтодоре", это позволило продлить срок службы путепровода еще на 24 года.