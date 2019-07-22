Черная дыра: Чемезов попросил у Путина 300 млрд на "оздоровление" ОАК

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, главой совета директоров поставлен скандально известный Анатолий Сердюков, на фото) после перехода под крыло Ростеха становится похожа на "черную дыру": поглощает "материю", а вот "покинуть" пока ее ничто не может.

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Ростеха Сергея Чемезов заявил, что корпорация нуждается в докапитализации на сумму более чем в 300 млрд руб.

"Да, там нужна будет докапитализация, потому что нам необходимо будет, чтобы окончательно провести финансовое оздоровление всех предприятий ОАК, более 300 млрд [рублей]. Прежде всего эта сумма необходима для того, чтобы мы реализовали программы МС-21 и другие гражданские проекты. Сохраняется потребность докапитализации, как вы правильно заметили, со стороны государства. Здесь мы, конечно, рассчитываем на вашу поддержку", - цитирует Чемезова ТАСС.

Здесь нельзя не отметить, что 19 июля стало известно о планах Ростеха привлечь до 100 млрд руб. за счет выпуска биржевых облигаций, которые будут торговаться на Московской биржи. Выпуском займется "дочка" госкорпорации – "РТ-Финанс". Средства планируется направить в значительной мере на финансирование авиационного дивизиона, в частности – проекта МС-21.

Деньги - российские, двигатели - американские.

Не перестает Чемезов намекать и на то, что ОАК с трудом справляется с кредитными обязательствами. Он, что на данный момент на ОАК лежит "очень большой объем кредитных обязательств, которые были получены по наследству еще со времен 90-х годов, начала 2000-х годов". "Мы эти долговые обязательства, конечно, обслуживаем, то есть процентную ставку мы выплачиваем, но проблема будет с возвращением самих кредитов", - отметил Чемезов.

В начале июля в интервью "России 1" глава Ростеха говорил: "Дело в том, что у ОАК исторически огромное количество долговых обязательств, они фактически их пока только обслуживают, проценты платят, а тело кредита не вернут никогда". Также глава Ростеха считает, что банки и так уже "получили с лихвой" с учетом ежегодных процентов. "Поэтому им чем дольше, тем лучше. И вполне могли бы списать, конечно, эти кредиты. Когда в конце года ОАК получим... будем думать, будем встречаться с банками, обсуждать", - добавил он.

При этом все в том же начале июля стало известно, что "Опорный банк госкорпорации "Ростех" "Новикомбанк" организует для "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) финансирование на сумму в 25 млрд руб. В сообщении банка о сделке с ОАК говорится: "Финансовые ресурсы будут направлены на реализацию приоритетных проектов авиастроения".