Стали известны предварительные данные экзитполов на выборах в Раду

Украинская журналистка Соня Кошкина (Ксения Василенко) обнародовала в своем Телеграм-канале предварительные результаты экзитполов на досрочных выборах в Верховную раду, которые проходят сегодня, по состоянию на 12.00.

Средние результаты Национального экзитпола, Киевского международного института социологии и центра Разумкова таковы. Президентская "Слуга народа" набирает 41%, "Оппозиционная пратформа - за жизнь" - 14%, "Европейская солидарность" (бывший "Блок Петра Порошенко") и "Батькивщина" Юлии Тимошенко - по 8%, "Голос" певца Святослава Вакарчука - 5%. Остальные партии не преодолевают проходной барьер, в том числе совсем немного не дотягивают "Сила и честь" и "Оппозиционный блок".

Таким образом, подтверждается прогноз, о котором писало Накануне.RU, что в Раду точно проходят четыре партии, а "Голос" - на грани, причем "Слуга народа" получает по спискам более половины мест. Неожиданностью выборов может стать не уверенная победа "Слуги народа", а то, что, за вычетом голосов, отданных за партии, которые не пройдут в парламент, она возьмет по спискам существенно больше половины мест - почти 2/3.

Как сообщало Накануне.RU, выборы проходят при невысокой явке, которая может стать самой низкой за всю историю выборов на Украине. По состоянию на 16.00 и по данным с более чем половины избирательных участков, явка составляет 36%. Уже ясно, что этот прогноз сбудется.

Также, как заявил советник главы МВД Иван Варченко, фиксируется гораздо меньше обращений, чем во время президентских выборов.