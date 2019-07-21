13 Августа 2020
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(2003) | Фото

Тюменская агрофирма поставит на рынок совершенно новый продукт из картофеля

Тюменская агрофирма поставит на рынок совершенно новый продукт из картофеля. "КРиММ" освоила производство уникального для российского рынка продукта — картофельных шариков Fresh Cut (свежая нарезка). Произошло это благодаря началу работы нового завода по переработке картофеля, сообщается на портале органов государственной власти Тюменской области.

"Это настоящий картофельный премиум-продукт, — говорит генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов. — Причём не надо путать картофельные шарики, которые изготавливаются из пюре, с теми, которые изготавливаются у нас нарезным способом. Сейчас уже смело можно говорить, что наши эксперименты по различным способам переработки картофеля удались".

Помимо выращивания и переработки основной культуры, в этом году в КРиММе надеются на хороший урожай рапса.

"Несколько лет назад мы к нему только присматривались. Все-таки эта культура любит тепло, а у нас зона рискованного земледелия. Однако эксперименты с выращиванием рапса на полях юга Тюменской области прошли удачно. Это интересная культура, полезная и широко применяемая в технических и пищевых целях. Не зря её называют растением будущего. В этом году под рапс мы выделили 8 тысяч гектар и ожидаем достойный урожай", — отметил Геннадий Рязанов.

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Тюменская агрофирма поставит на рынок совершенно новый продукт из картофеля

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Теги: кримм, картофель, картофельные шарики



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