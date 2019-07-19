В Пермском крае пьяная жена пастуха увела за грибами чужого ребенка и пропала

В Пермском крае около суток велись поиски пропавшей 47-летней жительницы деревни Соколово и семилетнего сына ее соседей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

Вечером 18 июля семья вместе с семилетним ребенком отправилась в лес за грибами. На пастбище рядом с деревней они встретили соседа, который пас коров. Ребенок остался на пастбище, чтобы помочь пастуху. Спустя некоторое время проснулась жена пастуха: она выпила алкоголь и уснула прямо на пастбище. Женщина взяла с собой еще спиртного и позвала ребенка пойти с ней в лес за грибами. В лесу она снова выпила и уснула, а когда проснулась, вместо того, чтобы направиться домой, пошла с ребенком в гости в соседнюю деревню.

Пропавших искали 50 человек: был задействован личный состав Верещагинского межрайонного следственного отдела, полицейские, МЧС, сотрудники администрации района, местные жители. В результате пропавших удалось обнаружить. Сейчас сообщению об исчезновении женщины и ребенка ведется доследственная проверка.

Родители мальчика за ненадлежащее воспитание ребенка привлечены к административной ответственности.