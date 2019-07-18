"Это хамло, а не президент". Секретарь Бориспольского горсовета охарактеризовал Зеленского после скандала

Украинский президент Владимир Зеленский устроил перепалку с секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком, назвав того "разбойником", "бандитом" и выгнав с заседания. Инцидент произошел неделю назад на рабочем совещании в Борисполе. После чего Годунок заявил, что Зеленский - "хамло" и "неадекватный человек".

Перепалка произошла при обсуждении проблем центральной больницы Борисполя. Зеленский возложил всю ответственность на местные власти, но Годунок вмешался в обсуждение со своего места и снимал все на телефон, и Зеленскому это не понравилось.

"Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник ты! Плохо слышишь меня? Я вас спрашиваю, это вы? Выйдите, пожалуйста, будете на райадминистрации сидеть, кричать", - пригрозил Зеленский.

"Я не в райадминистрации", - парировал Годунок.

"Да мне все равно, где ты", - сказал Зеленский.

После этого он еще несколько раз призывал Годунка уйти: "Да иди уже", "Иди гуляй", "Не люблю бандитов".

А в конце заседания Зеленский сказал: "Сейчас позвоню [и.о. главы СБУ Ивану] Баканову по поводу этого черта".

После скандала Годунок дал интервью нескольким СМИ, пообещав подать на Зеленского в суд за то, что он дал незаконное указание СБУ разобраться с ним.

"Это неадекватный человек. Это не президент, о чем вы говорите? Президент не имеет морального права даже преступника назвать преступником, пока нет соответствующего решения суда. Сажать нужно его чиновников, а не меня. Его администрацию", - сказал Годунок "Украинским новостям".

Он добавил, что всего лишь задавал вопросы, которые беспокоят людей.

"Меня избирали люди, я им служу. Почему я должен там прогибаться, лизать одно место президенту?" - возмутился Годунок.

"Стране" он сказал, что "президент - хамло".

"Он там что-то посмотрел на меня в интернете. А мне что, пойти посмотреть в интернете, как он яйцами бьет по роялю? Или посмотреть, как он, как наркоман, на видео разговаривает или, как пьяный, выступает?" - сказал он.

При этом Годунок признал, что призывал голосовать на президентских выборах за Зеленского, так как был против Петра Порошенко. Но президент не имеет права себя так вести и обзывать кого-то бандитом. "Я ему этого не прощу", - подчеркнул секретарь Бориспольского горсовета.

Напомним, вчера Накануне.RU писало о том, что Зеленский повздорил с директором николаевского аэропорта, а Николаев назвал "самым бандитским городом".