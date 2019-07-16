Бывший начальник ГИБДД Чебаркуля, уволенный с позором из полиции, осужден за пьяное ДТП

Бывший руководитель ГИБДД Чебаркуля Григорий Керусенко лишен водительских прав на 1 год, сообщили Накануне.RU в мировом суде города.

21 апреля Керусенко ехал пьяным за рулем своей машины с корпоратива и устроил ДТП. Его снял на камеру местный народный дружинник, он же вызвал наряд ДПС. Керусенко на видеозаписи, которая была сделана сразу после ДТП, не мог понять даже где находится, бессвязно отвечал на вопросы дружинника и нес чушь.

На суд экс-начальник ГИБДД не пришел, дело рассмотрели в его отсутствие.