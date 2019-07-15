06 Августа 2020
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Происшествия Пермский край
Росгвардия (2018) | Фото: Накануне.RU

В Росгвардии опровергли принадлежность к своим рядам погибшего жителя Лысьвы

В прикамском управлении Росгвардии опровергли информацию о принадлежности к службе погибшего жителя Лысьвы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, фотография появились в соцсетях. На ней видно, что в машине, которая якобы закрыта изнутри, лежит мёртвый человек, одетый в форму, похожую на "росгвардейскую". На его теле – следы выстрелов.

В пресс-службе управления Накануне.RU сообщили, что погибший не является сотрудником Росгвардии.

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В Росгвардии опровергли принадлежность к своим рядам погибшего жителя Лысьвы

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Теги: тело, машина



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