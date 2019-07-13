05 Августа 2020
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Политика Крым Украина
Владимир Зеленский, КПП Чонгар (2019) | Фото: president.gov.ua

Президент Украины посетил границу с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом. В ходе рабочей поездки в Херсонскую область он заехал на контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар" на границе с республикой, передает корреспондент Накануне.RU.

Пресс-служба президента Украины отмечает, что Зеленский пообщался с гражданами, направлявшимися в сторону "оккупированного Крыма".

Зеленский поручил завершить благоустройство приграничных КПВВ "Чонгар" и "Каланчак", создать сервисные центры с автовокзалами и центрами предоставления административных услуг – необходимо до 20 декабря этого года. Однако руководители Херсонщины заявили, что на последний этап деньги в бюджет не заложены - требуется 70 млн гривен.

Владимир Зеленский, КПП Чонгар(2019)|Фото: president.gov.ua

По словам главы Херсонской ОГА Юрия Гусева, в реализации проекта по обустройству КПВВ присутствуют также коррупционные риски.

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Президент Украины посетил границу с Крымом

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Теги: Владимир Зеленский, Крым, граница



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