Президент Украины посетил границу с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом. В ходе рабочей поездки в Херсонскую область он заехал на контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар" на границе с республикой, передает корреспондент Накануне.RU.

Пресс-служба президента Украины отмечает, что Зеленский пообщался с гражданами, направлявшимися в сторону "оккупированного Крыма".

Зеленский поручил завершить благоустройство приграничных КПВВ "Чонгар" и "Каланчак", создать сервисные центры с автовокзалами и центрами предоставления административных услуг – необходимо до 20 декабря этого года. Однако руководители Херсонщины заявили, что на последний этап деньги в бюджет не заложены - требуется 70 млн гривен.

По словам главы Херсонской ОГА Юрия Гусева, в реализации проекта по обустройству КПВВ присутствуют также коррупционные риски.