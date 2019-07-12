В 2020 году в Бобровском районе Воронежской области заработает второй сыродельный завод

Воронежский губернатор Александр Гусев принял участие в закладке первого камня в основание нового сыродельного завода в Бобровском муниципальном районе, передает корреспондент Накануне.RU. Также в ходе рабочей поездки в муниципалитет глава региона посетил действующий сырзавод в селе Тройня.

Александр Гусев побывал на строительной площадке будущего предприятия мощностью переработки молока 450 тонн в сутки. Инвестором выступает немецкая компания DMK Deutsches Milchkontor GmbH. Как рассказал директор ООО «ДМК Руссланд» Олег Майстер, инвестиции в проект составляют около 2 млрд рублей. Новый завод сможет перерабатывать 165 тыс. тонн молока в год и выпускать 25 тыс. тонн продукции. Твердые и полутвердые сыры, а также сухую сыворотку будут поставлять в регионы России и страны ближнего зарубежья, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Планируется, что сыродельное предприятие начнет свою работу уже весной–летом будущего года. С учетом автоматизации производства количество новых рабочих мест составит порядка 140. В церемонии закладки символического камня в честь строительства сырзавода приняли участие Александр Гусев, управляющий директор DMK International Михаэль Феллер, Олег Майстер и глава администрации Бобровского муниципального района Анатолий Балбеков.

Михаэль Феллер отметил внимательное отношение и помощь во всех вопросах со стороны облправительства и местной администрации. "Положительные результаты работы нашего первого завода убедительно говорят о том, что мы правильно выбрали первую площадку и наше решение строить второй завод в Бобровском районе тоже правильно. Нам, конечно, очень важно получить поддержку в решении инфраструктурных вопросов, а также налогов – это будет способствовать реализации проекта", – добавил г-н Феллер.

Александр Гусев отметил, что областные власти готовы оказывать всестороннюю помощь, в том числе в части налоговых преференций, предусмотренных законодательством.

Из Боброва делегация переехала в село Тройня, где побывала на действующем Бобровском сыродельном заводе. Экскурсию по цехам для гостей провел исполнительный директор Василий Бровкин. Предприятие расположено на территории в 4,3 га. Основным направлением деятельности является производство полутвердого сыра и сухой молочной сыворотки. В 2018 году завод произвел более 11 тыс. тонн сыра и почти 4 тыс. тонн сыворотки. Продукция, а это почти 70 видов сыра, в том числе твердые, мягкие, плавленые и с голубой плесенью, реализуется во всех федеральных сетях России.

На сегодняшний день завершена реконструкция технологического цеха. Это позволит увеличить объем переработки молока и, соответственно, повысит объем выпускаемой продукции. За 2018–2019 годы в реконструкцию технологического цеха было вложено 155 млн руб. Всего с 2009 года по настоящее время в предприятие инвестировано порядка 1 млрд рублей, из них 591 млн рублей – это собственные средства.

Александру Гусеву рассказали, что продолжится совершенствование рецептур и технологий производства, а также расширение ассортимента. Кроме того, планируется строительство технологической линии по производству сыров с белой благородной плесенью, что увеличит переработку завода на 50 тонн молока в сутки.

По словам главы региона, строительство таких заводов, как Бобровский, имеет огромное значение в социально-экономическом плане не только для региона, но и для страны в целом. "Это хороший пример, как нужно взаимодействовать с иностранными партнерами в части и привлечения иностранных инвестиций, и прихода современных технологий в нашу страну. Я благодарю руководство компании и членов кооператива, кто принимал решение о строительстве здесь такого предприятия. Для нас, конечно, это очень важно, потому что тема переработки сельхозпродукции для нас становится приоритетной. Она заявлена как приоритетная. И любое предприятие, которое в этой сфере будет строиться, конечно, для нас важный элемент привлечения других инвесторов на территорию области", – подчеркнул Александр Гусев.

В свою очередь, Михаэль Феллер рассказал, что в настоящее время 20% производимой продукции остается в Воронежской области и 80% идет на продажу в другие регионы России. В планах – расширение рынка поставок.

Резюмируя, Александр Гусев сообщил, что перед регионом стоит задача в следующем году производить миллион тонн молока в год.