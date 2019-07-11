02 Августа 2020
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Общество Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

"Это будет проверка на прочность". Из Челябинского облсуда уходят 40 судей

Челябинский областной суд может столкнуться с дефицитом кадров из-за формирования Седьмого кассационного суда. В сентябре на новое место работы перейдут порядка 40 судей облсуда, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Седьмой кассационный суд начнет свою работу до 1 октября. Председателем суда назначен бывший руководитель Челябинского облсуда Сергей Минин. На должность заместителей председателя суда ВККС рекомендовала кандидатуры председателя Ленинского районного суда Челябинска Бориса Горлача и заместителя председателя Челябинского облсуда Елены Аброськиной.

Кроме того, в сентябре порядка 40 судей областной суда, а также их помощники и секретари, перейдут в Седьмой кассационный суд.

"Это больной вопрос. Сейчас у нас 137 судей, штат полностью укомплектован. Сейчас суд работает в нормальном рабочем режиме, особых проблем нет. Час икс наступит 2 сентября, когда 38-40 человек встанут и уйдут одновременно, наверно, еще уйдут помощники и секретари. Кроме того, уже перешли в Седьмой кассационный суд руководители ряда ключевых отделов. Это для нас будет проверка на прочность", - рассказал на пресс-конференции председатель Челябинского облсуда Вячеслав Малашковец.

Им на замену в областной суд придут районные судьи и судьи, которые сейчас находятся в отставке.

"Уже 10 человек, из тех судей, которые находятся в отставке, дали согласие на время вернуться к работе. Они прошли нашу квалификационную коллегию, очень надеемся, что Верховный суд войдет в наше положение и позволит им в течение года, пока назначаются другие работники, помочь нам в это трудное время. Также мы объявили конкурс. Уже 16 человек прошли нашу квалификационную коллегию, в конце июля первые кандидаты из районных судов должны прийти на замену. Я предупреждал председателей районных судов, чтобы они готовили замену тем, кто уйдет", - говорит он.

председатель Челябинского областного суда Вячеслав Малашковец(2019)|Фото: Накануне.RU

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"Это будет проверка на прочность". Из Челябинского облсуда уходят 40 судей

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Теги: челябинский областной суд, седьмой кассационный суд, судья, кадры,



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