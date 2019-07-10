01 Августа 2020
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Общество Центральный ФО В России Москва
челябинская городская свалка (2018) | Фото: Накануне.RU

Росприроднадзор проверил все мусорные свалки из госреестра и обнаружил массу нарушений

Росприроднадзор изучил все мусорные свалки из государственного реестра объектов размещения отходов. В ведомстве выявили многочисленные нарушения.
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В частности выяснилось, что обязательную инвентаризацию, которая должна проходить раз в пять лет, не провели на 248 полигонах, только на 74 объектах отходы хранят, а на 1081 полигоне происходит их захоронение. Проверка показала, что у 125 объектов нет проектной документации, которая определяет типы отходов, вместимость полигонов и меры по защите окружающей среды.

Также было установлено, что в 29 регионах работают 108 ведомственных свалок, которые вообще не предназначены для приема ТКО от населения. Были выявлены 29 свалок на территориях населенных пунктов, что запрещено федеральным законом.

Кроме этого, проверка показала, что 150 объектов работают без положительного заключения экспертизы, а данных об экологической экспертизе по 101 полигону в госреестре вовсе нет, пишет Infox.ru.

Напомним, недавно стало известно, что ликвидация городской свалки Челябинска может затянуться из-за отсутствия денег.

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Росприроднадзор проверил все мусорные свалки из госреестра и обнаружил массу нарушений

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Теги: свалки, проверка, Росприроднадзор



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