04 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
Т-80 ,ВСУ, Армия Украины (2015) | Фото:

Украинские боевики пытались прорваться под Горловкой

Украинские боевики из "Азова" совершили попытку прорыва под Горловкой, атака была отбита. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
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По его словам, группу своевременно заметили. После ответного огня боевики бежали, при этом часть из них подорвалась на минных полях, а двоих просто бросили на поле боя. Всего боевики потеряли двоих убитыми и девять ранеными.

Именно после этого президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что ВСУ будут жестко "отвечать" на обстрелы, в которых обвинил Россию.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Зеленский пытается скрыть военные преступления ВСУ. Или же просто не имеет контроля над вооруженными формированиями.

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Украинские боевики пытались прорваться под Горловкой

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Теги: Украина, ВСУ, ДНР, Донбасс



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