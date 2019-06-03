"Это скандал". Рейтинг Путина продолжил падение после сказочного роста

Рейтинг доверия президенту Владимиру Путину продолжает падение. Как сообщает ВЦИОМ, за прошедшую неделю он потерял еще 1,5 процентных пункта и составил 30,5%. Утверждается, что эта отметка является очередным историческим минимумом.

Впрочем, ранее ВЦИОМ сумел предложить иной вариант опроса, который показывает куда более высокие цифры доверия – 72,3%. Такой результат дала методика "закрытого опроса", которая предлагает респондентам выбрать из нескольких предложенных политиков. "Открытый опрос", напротив, предполагает, что опрошенные сами назовут политика, которому наиболее доверяют.

В экспертном сообществе тут же начался спор о том, какой из методов наиболее адекватен и объективен. На ВЦИОМ же посыпались обвинения в том, что он пытается подыгрывать власти.

"История с опросами – это скандал и удар по репутации ВЦИОМа. Я хочу сказать, что показать такие разрывы за два дня – это очень большой удар по репутации ВЦИОМа. Мы, конечно, знаем, ВЦИОМ ориентирован на власть, что он с властью всегда старался дружить, выполнять ее заказы, но в целом он все равно имеет репутацию", – рассказывает Накануне.RU социолог и политолог Борис Кагарлицкий.

Защитники ВЦИОМ в свою очередь отмечают, что скандал состоит лишь в том, что в Центре впервые применили методику "закрытого опроса". Между тем, ей, например, активно пользовался Фонд общественного мнения (ФОМ).

Однако, по мнению Бориса Кагарлицкого, скандал состоит не в том, что ВЦИОМ применил новый для себя метод, а в том, что он сделал это сразу после того, как опубликовал данные об историческом падении рейтинга доверия Владимиру Путину, полученные путем открытого опроса.

"Рейтинг же поднялся в два с лишним раза – вот это скандал. Да, это можно объяснить именно методикой, но это значит, что методика специально подогнана под результат. Это дает мне основания думать, что так называемые закрытые опросы были составлены таким образом, чтобы исключить возможность какого-либо ответа, кроме ответа "Путин". Скажем, предлагают выбрать из Гитлера, Путина и черта лысого. Просто принципиально непопулярные, либо малоизвестные", – говорит он.

Более того, так называемые количественные социологические исследования плохи как раз тем, что дают весьма лукавые результаты, утверждает социолог. Поэтому их удобно использовать в политических целях.

"Я вообще не считаю чисто количественные методы: написали анкету и опросили по ней – такие опросы, на мой взгляд, совсем неадекватны, тем более в современных условиях. Вопросы ведь придумывает и задает социолог и он просто проецирует свое представление о ситуации на общество. Часто вопросы могут быть совершенно неадекватны тому, что как общество реально думает. К примеру, по вашему выдуманному вопросу 97% людей не имеют мнения, просто потому, что он их не волнует, но они не любят отвечать "затрудняюсь ответить", поэтому вы получите в лучшем случае 30% "затруднившихся", – говорит он и отмечает, что лучший подход – это сочетание качественных методов (интервью, фокус-группы, групповые интервью) с количественными.