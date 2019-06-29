В Тюмени из окна хостела выпал голый мужчина

В Тюмени из окна многоэтажки на ул. Геологоразведчиков выпал и разбился насмерть мужчина средних лет. Он был абсолютно голый, по словам очевидцев, мужчина перед тем как упасть шел по внешнему фасаду дома, передает корреспондент Накануне.RU.

Предположительно, погибший снял номер в хостеле на 10 этаже. В номере он находился один, мужчина устроил там беспорядок и затопил помещение снизу. Перед тем, как вылезти в окно, он закрыл номер изнутри.

Тело мужчины в ссадинах. На месте работает полиция.



