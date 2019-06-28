24 Июля 2020
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магазин, корзина, продукты (2016) | Фото: 1ul.ru

Реальная стоимость потребкорзины в три раза превысила официальную

Реальная стоимость потребительской корзины составляет 31 087 руб. Оценка приведена в расчетах ученых, сделанных по заказу депутатов Госдумы, передает корреспондент Накануне.RU.

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О проведенном исследовании сообщил депутат Госдумы Алексей Куринный. Из документа следует, что для трудоспособного населения стоимость минимального набора продуктов и услуг составляет 34,7 тыс. руб., для пенсионеров и детей - 25,4 и 27,4 тыс. руб. соответственно.

Более 10 тыс. руб. в составе корзины занимают продукты питания, 5,7 тыс. руб. - непродовольственные товары, 14,4 тыс. руб. - услуги.

Действующая потребительская корзина оценена в 9 950 руб. Ее стоимость больше всего занижена для трудоспособного населения - в 3,5 раза и пенсионеров - в три раза. В разрезе состава потребительской корзины в наибольшей индексации нуждается раздел услуг: на них заложено 2 395 руб., что в шесть раз меньше, чем необходимо.

Как сообщало Накануне.RU, в январе 2019 г. думское большинство отклонило проекты законов о пересмотре потребительской корзины, мораторий на пересмотр которой действует до конца 2020 г. Минтруд пообещал внести проект закона о новой потребительской корзине в весеннюю сессию следующего года, однако ее стоимость вырастет не в три раза, а только на треть.

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Реальная стоимость потребкорзины в три раза превысила официальную

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Теги: прожиточный минимум, потребительская корзина, Алексей Куринный, КПРФ, госдума



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