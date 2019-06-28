"Третья волна" введения онлайн-касс придет в сельские клубы и продуктовые палатки

С 1 июля еще порядка 400 налогоплательщиков перейдут на онлайн-кассы, в "третью волну" попали индивидуальные предприниматели, а также бюджетные учреждения, оказывающие коммерческие услуги. По данным ФНС, только 100 тыс. из них к концу месяца зарегистрировали кассы, остальные рискуют попасть под штрафы, так как переходный период в законе не предусмотрен. Реформа контрольно-кассовой техники идет второй год, Налоговая служба отчиталась о росте поступлений с каждой зарегистрированной кассы в полтора раза, однако бизнесмены видят за этим лишь манипуляции статистикой: реального обеления не происходит, а так называемая "цифровизация" только увеличивает нагрузку на бизнес и ускоряет рост цен, передает корреспондент Накануне.RU.

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С 1 июля на онлайн-кассы переходят ИП сферы услуг, которые используют ЕНВД и патент, ИП в сфере вендинга, налогоплательщики, работающие по упрощенной системе, все ИП в области торговли и общепита с наемными работниками. В рамках "третьей волны" наибольшее число вопросов возникает у представителей бюджетных учреждений, по закону, онлайн-кассу должен зарегистрировать даже сельский дом культуры. Бюджетники ждали, что до вступления закона в силу для них либо сделают отсрочку, либо исключат вовсе, поэтому многие не купили технику, рассказал член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин. Однако поправок не было, сейчас сельские клубы надеются на переходный период. Между тем законом он не предусмотрен, ФНС может по личной инициативе отказаться штрафовать нарушителей, санкции, отметим, серьезные - вплоть до временного закрытия предприятия. Регулированием введения ККТ в удаленных территориях занимаются сами субъекты. Регионы вправе создавать перечень местностей, удаленных от сетей связи, где налогоплательщикам разрешено использовать контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательную онлайн-передачу сведений в налоговую. Такие списки субъекты составили еще в 2016-2017 г., но рассчитывать на то, что власти в полной мере воспользуются законом и впишут туда все труднодоступные территории, не приходится, говорит общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан Дмитрий Потапенко.

"Иначе набегут "федералы" и начнут спрашивать, на каком основании та или иная территория вошла в список, почему мы теряем прозрачность. По моим расчетам, рост расходов на работу с онлайн-кассой в среднем составит порядка 1 тыс. руб. в месяц. Над суммой можно посмеяться, но у маленькой палатки в селе месячный оборот 30 тыс. руб. И для таких предпринимателей это неподъемные деньги, почти вся прибыль. Вопрос, зачем это вводится?" - говорит Потапенко.

Онлайн-кассы - один из элементов цифровизации, они обеспечивают прозрачность ведения расчетов, и, по мнению инициаторов закона, обеляют бизнес. На деле бизнес, даже самый мелкий, несет расходы: покупка специального смартфона, расходы на связи и заключение договора, которые перекладывает на стоимость своей продукции. Отчеты Налоговой службы о росте поступлений по каждой зарегистрированной онлайн-кассе бизнес объясняет спецификой работы с новой ККТ.

"Заявления, что введение онлайн-касс привело к росту выручки, могут делать только нечистые на руку люди. Дело в том, что раньше часть отчетности предприятия шла по ООО, часть - по ИП, сейчас все перешло на одну печать и одну кассу - отсюда рост выручки и обеление. На деле это просто неверно проанализированные данные. Мы копим массив никому ненужной информации, хотя мелкий бизнес надо просто оставить в покое. Нам говорят: "без онлайн-касс он будет обналичивать деньги", но борьба с этой обналичкой будет стоить дороже", - считает общественный омбудсмен.

С тем, что реформа ККТ влияет на цены, соглашаются в Совфеде. "Конечно, нам бы не хотелось, чтобы изменилась себестоимость. Хотя зарплаты растут, мы не можем выйти на превышение доходов россиян над их расходами. Это значит, что цены растут, причин этому много, в том числе, все те реформы, которые повышают себестоимость товаров", - говорит Дмитрий Шатохин.

Расходы несет не только бизнес и покупатели, в минусе остаются регионы. По закону предприятия могут получить вычет за покупку ККТ, компенсирует стоимость именно бюджет субъекта.