Глава Североуральска отозвал постановление о выселении "Денежкиного камня"

Администрация Североуральска продлила действие договоров безвозмездного пользования нежилых помещений здания на ул. Кирова в поселке Всеволодо-Благодатское, в котором находятся классы экологической школы заповедника "Денежкин камень". Руководство заповедника получило письмо от мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

"Руководством заповедника были представлены запрашиваемые администрацией документы: сертификаты соответствия строительных материалов и информацию по твердотопливному котлу", - пояснили в администрации заповедника.

Ранее глава города Василий Матюшенко подписал решение о выселении с 1 июля заповедника из здания, где находятся поселковая администрация и библиотека. Решение принято из соображений безопасности, уверяли в мэрии, однако в самом заповеднике говорили, что сертификаты на строительные материалы и другие документы администрация не запрашивала, чиновники интересовались лишь финансово-хозяйственной частью.

Неделю назад в поселке прошел народный сход с участием депутатов, которые пообещали подключиться к конфликту.

Напомним, в прошлом году мэр Североуральска Василий Матюшенко сравнил работников заповедника "Денежкин Камень" и экоактивистов с "агентами Трампа". Этой весной жители начали сбор подписей за его отставку.