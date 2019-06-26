Прокуратура выяснит, действительно ли чиновница из Урая владеет незадекларированной недвижимостью в Испании

Прокуратура проверит, действительно ли чиновница из Урая Наталья Коркина владеет недвижимостью в Испании, которая не отражена в декларации о доходах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Напомним, по словам источника Накануне.RU, речь идёт о таймшере (праве одного из хозяев той или иной собственности владеть ею в определённое время) на долю в апартаментах клуба "Onagrup vacations", расположенного в Испании. В декларации о доходах эта собственность якобы не проходит, хотя в период, за который подается декларация, чиновница и члены ее семьи указанной недвижимостью владели, утверждает источник. В пресс-службе администрации Урая Накануне.RU сообщили, что не располагают информацией об этом и проверят, действительно ли у Коркиной есть такая недвижимость.

Надзорное ведомство ведёт свою проверку, которая кончится 4 июля.