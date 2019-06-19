Суд отменил оправдательный приговор чиновнику из Чебаркуля по делу о взятке

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда отменила оправдательный приговор председателю городского комитета архитектуры и градостроительства Чебаркуля Сергею Шацкому по уголовному делу о получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, он получил 20 тыс. руб. за несообщение иным членам комиссии о нахождении на земельном участке незарегистрированного одноэтажного жилого сооружения, а также за положительное голосование по вопросу предоставления гражданину земельного участка за плату.

В апреле чиновник был оправдан.

Прокуратура настаивала на отмене оправдательного приговора. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение.