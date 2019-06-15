В Чемодановке разгорелся межнациональный конфликт: тысячи жителей собрались на сход

Тысячи жителей села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами и перекрыли федеральную трассу М-5 "Урал".

По информации местных СМИ, сходу предшествовала драка между местными жителями и цыганами. В результате бойни, которая, по данным местных полицейских, произошла 13 июня из-за "бытового конфликта", пострадали пять человек. Двое были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в больницу Пензы с черепно-мозговой травмой, скончался.

Как пояснили Накануне.RU в СУ СК РФ по Пензенской области по факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Расследовать уголовное дело будет второй отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР.

Добавим, что на народном сходе присутствовал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он призвал людей не поддаваться эмоциям и напомнил о необходимости действовать по закону.

"Произошла трагедия, но это не значит, что надо мстить и убивать. Все мы – граждане Российской Федерации, и это значит, что наказать виновных нужно в рамках закона нашей страны", - приводит пресс-служба правительства Пензенской области слова главы региона.

Жителей села Белозерцев заверил, что виновные в гибели мужчины будут наказаны. Глава региона отметил, что ситуация находится на жестком контроле: улицы села будут патрулироваться для предотвращения новых конфликтов. Кроме того, создана рабочая группа, в состав которой войдут и сами селяне.