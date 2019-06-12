12 июня - День России - до сих пор "непонятый праздник", который не принимают?

День независимости России стали отмечать при Борисе Ельцине, на манер американского национального праздника "День независимости" - президент Ельцин очень любил США, только вот люди не понимали - от кого или от чего стала независима Россия? Историки, как это ни парадоксально, наоборот - видят этот период как время наибольшей зависимости от тех же Штатов.

Наверное, поэтому в 1998 году президент "внес предложение" называть праздник по-другому - День России. Народ с радостью принимает еще один нерабочий день, хотя, как показывают опросы, люди до сих пор сомневаются, что именно отмечают в День России, и какие исторические события стали основанием для патриотического празднества.

12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР, принятие документа стало ключевым событием в процессе развала СССР, положило начало фактическому двоевластию.

В 1991 году в этот же день на выборах победил Борис Ельцин. Наверное, поэтому праздник четко ассоциируется у людей именно с ельцинским периодом, а несмотря на дорогостоящий "Ельцин-центр" и общую риторику преемственности нынешней власти, памятник этому политическому деятелю в очередной раз измазали краской, в этот раз красной, что показывает - для многих "лихие 90-ые" и развал страны никак не ассоциируются с навязываемой "святостью" того периода.

"Надо знать историю возникновения этого "праздника", - комментирует в беседе с Накануне.RU историческую подоплеку 12 июня историк Евгений Спицын, - я слово праздник в данном случае беру в кавычки, потому что, конечно, это никакой не праздник, а один из самых трагических дней в истории России. Во-первых, 12 июня 1990 года Верховный совет РСФСР принял так называемую декларацию о независимости России, о ее суверенитете, что само по себе было абсолютнейшим бредом, что стало спусковым крючком для развала великого Советского Союза и, собственно говоря, исторической России, которая существовала в рамках Советского Союза. А затем, ровно через год, под этот день подгадали и выборы так называемого первого президента "свободной России".

До сих пор "дорогие россияне" не могут понять, в чем смысл праздника, а те, кто понимают, не особенно радуются.

Так, ВЦИОМ не один раз проводил опросы накануне 12 июня - выяснилось, что более четверти респондентов не знают названия праздника, а более трех четвертей не представляют, с каким событием связана дата. Опрос показал, что 39% российских граждан точно знают название этого праздника (в 2009 году таковых было 29%). 25% респондентов вспомнили неофициальное название - "День независимости России", еще четверть не смогла ответить на вопрос. Остальные участники опроса дали неправильные ответы, предположив, например, что 12 июня празднуют День Конституции, День народного единства или День защиты детей. Только 49% россиян помнят название отмечаемого 12 июня национального праздника - День России. 34% заявили о праздновании "дня независимости", показал опрос "Левада-центра" в прошлом году.

"Ну, во-первых, это нормальная реакция людей на "высосанный из пальца" праздник - зачем помнить то, что не является праздником? Потому, что 9 мая никто не забыл, 7 ноября уже сколько лет не является "красным днем календаря", но миллионы наших людей помнят, что это день Октябрьской революции, день создания советского государства, и празднуют его до сих пор, - говорит историк Спицын. - А 12 июня - никому не нужный праздник, кстати, точно такой же, как День народного единства 4 ноября".

Согласно промежуточным результатам опроса на сайте Накануне.RU (на момент публикации проголосовало более 3 тыс. человек), 12 июня назвали позорным днем в истории страны 96% респондентов. 2,5% считают этот день просто выходным, 1,3% - праздником, наконец, 0,2% признались, что не знают, что связано с этой датой.