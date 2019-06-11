"Мы получим только убытки". Пенсии для мигрантов увеличат дыру Пенсионного фонда, которую латали деньгами россиян

Россия ратифицирует соглашение со странами-участницами ЕАЭС, предусматривающее возможность выплаты пенсий трудовым мигрантам. Если житель Белоруссии, Казахстана, Армении или Киргизии имеет трудовой стаж на территории России не менее года, то он может получать пенсионное обеспечение из средств ПФР. Закон может заработать с 2020 г., и стоить бюджету он будет порядка 166 млн руб. Тем временем россияне уже высказывают беспокойство, что российские власти находят средства на оплату "дружбы народов", а российские пенсионеры и участники накопительной системы так и не дождались обещанной индексации.

Россия не первый раз соглашается выплачивать пенсии жителям постсоветского пространства. В 2017 г. Госдума одобрила выплату доплат к пенсиям жителям Южной Осетии, получившим российские паспорта, доведение размера пенсий до среднероссийского стоило бюджету порядка 40 млн руб. в 2017-2019 гг. Пенсионный фонд России до сих пор не озвучил объемы средств, которые потребуются на выплату пенсий жителям Луганской и Донецкой народных республик, которые получат российские паспорта. В то время, как в Минтруда считают сумму "некритичной", россияне видят в этом негативный эффект для российского бюджета.

Ратификация соглашения со странами ЕАЭС, с одной стороны, устраняет существующую несправедливость: мигранты платят отчисления в Пенсионный фонд страны, в которой работают, но пенсию получают на Родине. С другой – порождает новую: для получения пенсии в России будет достаточно отработать в стране год, но учитываться будет весь трудовой стаж, то есть выплаты окажутся больше, чем взносы. Россия в рамках ЕАЭС является исключительно страной-импортером рабочей силы, говорит доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алисен Алисенов, поэтому для нее соглашение обернется ростом социальных расходов бюджета.

"В России не только наибольший спрос рабочей силы, но и самый высокий размер оплаты труда, поэтому поток мигрантов в нашу страну выше, чем в других странах. Это определяет уровень расходов федерального бюджета на социальные выплаты. К тому же средний размер пенсии в России выше, чем в других странах ЕАЭС, поэтому спрос на получение российской пенсии в государствах евразийского союза будет смещен в сторону России. Для бюджета это будут сплошные потери, не думаю, что граждане РФ будут претендовать на получение пенсий в других странах, например, в Киргизии средняя пенсия - около 4 тыс. руб. Конечно, мера увеличит поток трудовых мигрантов в Россию, это станет одним из главных мотиваторов", - рассказал он Накануне.RU.

Эта тенденция уже обозначилась: по данным МВД, за последние пять лет количество трудовых мигрантов из Киргизии в России увеличилось в пять раз до 376 тыс. человек, из Армении - вдвое, до 232 тыс. Интеграционные процессы создали благоприятные налоговые условия: ставка НДФЛ для работников из стран евразийского союза установлена на уровне 13%. Однако в увеличении потока трудовых мигрантов, которые традиционно считаются дешевой рабочей силой, эксперты очевидной выгоды для экономики не видят.

"Вопрос дефицита рабочей силы в России за счет мигрантов решен не будет в силу того, что их потоки устремляются в те регионы, где уже наблюдается перенасыщение рабочей силой - Москва и область, Санкт-Петербург, отчасти Татарстан. Чрезмерная концентрация рабочей силы будет способствовать демпингу труда, повышению социальной и этнической напряженности. В те регионы, где есть традиционный недостаток рабочей силы, действие свобод ЕАЭС не привлечет мигрантов. Пока в связи с предстоящими изменениями можно ждать только увеличения дефицита Пенсионного фонда", - говорит Алисенов.

В решении о выплате пенсий гражданам ЕАЭС на первом месте не вопрос наличия или отсутствия финансирования, уверен председатель Союза организаций профсоюзов Ханты-Мансийского автономного округа Федор Сиваш. По его словам, вопрос наличия денег не является ключевым и при обсуждении возврата индексации выплат работающих пенсионеров. Напомним, Госдума неоднократно отклоняла соответствующие поправки и законы, индексация, по оценкам авторов проектов, стоит от 7 до 10 млрд руб. Пенсии работающих пенсионеров удерживаются на более низком уровне для поддержки пенсионной "реформы", считает профсоюзный лидер. "Для прикрытия нам говорят, что нет денег. Почему на самом деле нет индексации - увеличен пенсионный возраст и у россиян должен сохраняться интерес к продолжению работы. А если параллельно пенсии станут выше зарплат, то все уйдут с работы. Таким образом, сдерживая индексацию, власти вынуждают людей работать", - рассказал Накануне.RU Сиваш.

Участники апрельской конференции в Высшей школе экономики отмечали, что власти могут инициировать второе повышение пенсионного возраста после 2028 г. - к тому времени эффект от нынешней "реформы" будет исчерпан. Дополнительная нагрузка на внебюджетные фонды может приблизить дату второго повышения, тем более, что планируемая Правительством реформа тоже не добавит денег в ПФР.

"Со временем экономия, которую получил бюджет от увеличения пенсионного возраста, будет исчерпана, эффект будет нейтрализован за два-три года. Дальше государство планирует покрыть дефицит ПФР за счет новой реформы - внедрения индивидуального пенсионного капитала. Если спрос на ИПК будет высоким, то это обеспечит покрытие дефицита, но по оценкам экспертов, с которыми я соглашусь, спрос будет низким, так как эта система будет востребована только у граждан с уровнем дохода выше среднего. Для малообеспеченных формирование ИПК станет дополнительным обременением, в условиях падения реальных доходов многие откажутся участвовать в системе", - говорит Алисен Алисенов, добавляя, что второе повышение пенсионного возраста все же вопрос отдаленной перспективы.

Хотя россияне уже обеспокоились ростом нагрузки на бюджет в свете выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР, однако профсоюзы ни в этом, ни в ратификации соглашения о выплате пенсий мигрантам из ЕАЭС не видят риска для новых протестов. Если недовольство и возникнет, то связано оно будет с внутриэкономической ситуацией.

"С 1 июля отпустят цены на бензин, и к концу года литр на АЗС будет стоить минимум доллар. Индексация пенсий на 1% или на 100 руб. не сможет компенсировать того скачка цен, который нас всех ждет. И мы не знаем, что с этим делать", - говорит Федор Сиваш.