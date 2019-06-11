Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам

Россия готовится к подписанию соглашения о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Оно предполагает, что страна, где работал и делал отчисления в Пенсионный фонд мигрант, будет выплачивать ему пенсию.

Соглашение вступит в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами — членами внутригосударственных процедур, сообщили РБК с пресс-службе Минтруда. Все государства могут ратифицировать соглашение до конца года.

Стаж, приобретенный на территории разных государств-членов, будет суммироваться. Пенсия, в итоге назначенная в одном из государств-членов, будет в случае переезда будет переведена в другую страну ЕАЭС. При этом если мигрант из Казахстана по достижении пенсионного возраста получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже при возвращении в Казахстан пенсию ему продолжит выплачивать Россия.

Дополнительные расходы Пенсионного фонда России на выплаты пенсий по новому договору составят в общей сложности 166 млн руб. Постепенно выплаты будут расти, так как отчисления в ПФР, полученные после подписания соглашения, будут накапливаться.

В России из всех стран ЕАЭС самое большое количество рабочих мигрантов, однако только 0,01% — выходцы из других стран ЕАЭС. Основной состав приезжих в Россию — из других стран СНГ, например из Узбекистана, Таджикистана. Уровень зарплат в России выше, чем где-либо в ЕАЭС.

Как сообщало Накануне.RU, Пенсионный фонд РФ сообщил, что жители Донбасса, которые получат российское гражданство, будут получать страховые пенсии России по старости. При этом в Правительстве РФ не считают критичным начисление пенсий жителям Донбасса. Об этом заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин. "Бюджет выдержит, безусловно, нет никаких сомнений. Это совершенно некритично для Пенсионного фонда", - сказал министр. В Федерации независимых профсоюзов России сочли это заявление странным на фоне повышения пенсионного возраста в России. "Подобная легкость, с которой Минтруд заявляет об отсутствии проблем в Пенсионном фонде в связи с предстоящими постоянными дополнительными многомиллиардными выплатами, заставляет задуматься о реальном наборе проблем в теме выплаты пенсий россиянам и задавать вопросы", - выразил мнение секретарь ФНПР Александр Шершуков.