Руководители Пыть-Яха пожертвовали премии городскому обществу ветеранов

Сегодня, 7-го мая, руководители Пыть-Яха выступили с официальным заявлением по поводу информации о премиях председателю и заместителю председателя думы города, которая появилась в ряде СМИ, передает корреспондент Накануне.RU.

Руководители подтвердили, что к профессиональному празднику – Дню местного самоуправления - муниципальным служащим были выплачены премии в порядке, установленном законодательством. Как подчеркнул глава города Александр Морозов: «это традиционная практика, праздник отмечается ежегодно, и таким образом мы поощряем добросовестный труд, мотивируем на достижение намеченных результатов».

В ходе встречи с журналистами руководители города объявили, что собственные поощрения решили направить ветеранам.

«В преддверии особой даты – Дня Победы в Великой Отечественной войне – мы, вместе с председателем Думы Олегом Шевченко и заместителем председателя думы Алексеем Бятиковым, приняли коллективное решение направить полученные нами премии в полном объёме для поддержки наших дорогих ветеранов и тружеников тыла. Это наш искренний вклад в празднование 74-ой годовщины Великой Победы. Денежные средства уже поступили на счёт организации» - рассказал глава города.

«Уверен, что помогать ветеранам необходимо всесторонне. Поддерживать финансово, морально, чаще навещать. Окружить заботой тех, кто прошёл непростой пусть войны – наша обязанность, наш долг» - добавил председатель думы Олег Шевченко.

Суммарно городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов перечислено порядка 600 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города Пять-Ях.