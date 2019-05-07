07 Мая 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Ирбитский район вновь затапливает: введены ограничения движения транспорта

В Ирбитском районе вновь наблюдается подтопление. В связи с этим ограничено движение транспорта.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, в связи с подтоплением моста через реку Мурза на 12 км автодороги регионального значения Дубская - Азёва (между населенными пунктами Гуни и Юдина Ирбитского района) введены временные ограничения для движения транспортных средств. Там установлен знак "Въезд запрещен".

мост, река Мурза, подтопление(2019)|Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Также сегодня ГИБДД было ограничено движение на мосту через реку Ирбит по улице Орджоникидзе одноименного города.

"Сотрудники Госавтоинспекции следят за ситуацией совместно с представителями организации-владельца автодороги. Ограничения будут сняты только тогда, когда снизится уровень воды в реке", - уточнили в ведомстве.

Напомним, в апреле Ирбит оказался под угрозой подтопления из-за повышения уровня воды в реке Ница.

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Ирбитский район вновь затапливает: введены ограничения движения транспорта

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Теги: Ирбит, подтопление, движение, ГИБДД



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