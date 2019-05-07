Ирбитский район вновь затапливает: введены ограничения движения транспорта

В Ирбитском районе вновь наблюдается подтопление. В связи с этим ограничено движение транспорта.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, в связи с подтоплением моста через реку Мурза на 12 км автодороги регионального значения Дубская - Азёва (между населенными пунктами Гуни и Юдина Ирбитского района) введены временные ограничения для движения транспортных средств. Там установлен знак "Въезд запрещен".

Также сегодня ГИБДД было ограничено движение на мосту через реку Ирбит по улице Орджоникидзе одноименного города.

"Сотрудники Госавтоинспекции следят за ситуацией совместно с представителями организации-владельца автодороги. Ограничения будут сняты только тогда, когда снизится уровень воды в реке", - уточнили в ведомстве.

Напомним, в апреле Ирбит оказался под угрозой подтопления из-за повышения уровня воды в реке Ница.