Возвращение №2. Саакашвили завтра прибывает на Украину

Михаил Саакашвили завтра, 29 мая, возвращается на Украину. В 17.00 его будут встречать в аэропорту "Борисполь", сообщается в Facebook на странице "Движения новых сил", лидером которого является Саакашвили.

Как сообщало Накануне.RU, президент Украины Владимир Зеленский сегодня днем своим указом вернул гражданство страны Саакашвили, который в 2015-2016 гг. возглавлял Одесскую область.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал Саакашвили предателем, так как он будто бы брал деньги у живущего в России олигарха Сергея Курченко для свержения власти, организовав "Михомайдан" в конце 2017 года.

Представитель пресс-службы украинской погранслужбы Андрей Демченко заявил, что "у пограничников вопросов к данному гражданину нет".

"Госпогранслужба действует исключительно в рамках законодательства. Как известно, есть указ президента в отношении данного гражданина, поэтому граждане Украины не могут быть ограничены во въезде на территорию Украины", - сказал он.

Зеленский, вернув гражданство Саакашвили, приобрел важного союзника в борьбе против экс-президента Петра Порошенко, который выдворил Саакашвили. Так считает политолог Михаил Чаплыга.

"Теперь у Зеленского есть свой "боевой дельфин" против Порошенко, как Порошенко купил "боевого дельфина" Ляшка против Зеленского", - написал он в Facebook.

Политолог Виктор Таран полагает, что Зеленский все же рискует.

"Запуская Саакашвили против Порошенко, Зеленский должен помнить о непомерных амбициях грузинского экс-президента. И если он в ближайшее время их не удовлетворит, то рискует стать следующей жертвой экспрессивного грузинского лидера", - пишет на своей странице Таран.

Украинские пользователи неоднозначно восприняли новость о возвращении Саакашвили - от восторга до ругательств.

Напомним, Саакашвили был депортирован в Польшу 12 февраля прошлого года. По его словам, его выдворяла личная охрана Порошенко. Ему был запрещен въезд на три года, но он пообещал вернуться "намного раньше, чем через три года". Судя по всему, свое обещание он выполнит. Это будет его вторым возвращением на Украину. Первое состоялось в сентябре 2017 года.