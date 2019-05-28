Возвращение №2. Саакашвили завтра прибывает на Украину

24 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
Михаил Саакашвили в Киеве (2013) | Фото:Накануне.RU

Возвращение №2. Саакашвили завтра прибывает на Украину

Михаил Саакашвили завтра, 29 мая, возвращается на Украину. В 17.00 его будут встречать в аэропорту "Борисполь", сообщается в Facebook на странице "Движения новых сил", лидером которого является Саакашвили.
Читайте также:

Как сообщало Накануне.RU, президент Украины Владимир Зеленский сегодня днем своим указом вернул гражданство страны Саакашвили, который в 2015-2016 гг. возглавлял Одесскую область.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал Саакашвили предателем, так как он будто бы брал деньги у живущего в России олигарха Сергея Курченко для свержения власти, организовав "Михомайдан" в конце 2017 года.

Представитель пресс-службы украинской погранслужбы Андрей Демченко заявил, что "у пограничников вопросов к данному гражданину нет".

"Госпогранслужба действует исключительно в рамках законодательства. Как известно, есть указ президента в отношении данного гражданина, поэтому граждане Украины не могут быть ограничены во въезде на территорию Украины", - сказал он.

Зеленский, вернув гражданство Саакашвили, приобрел важного союзника в борьбе против экс-президента Петра Порошенко, который выдворил Саакашвили. Так считает политолог Михаил Чаплыга.

"Теперь у Зеленского есть свой "боевой дельфин" против Порошенко, как Порошенко купил "боевого дельфина" Ляшка против Зеленского", - написал он в Facebook.

Политолог Виктор Таран полагает, что Зеленский все же рискует.

"Запуская Саакашвили против Порошенко, Зеленский должен помнить о непомерных амбициях грузинского экс-президента. И если он в ближайшее время их не удовлетворит, то рискует стать следующей жертвой экспрессивного грузинского лидера", - пишет на своей странице Таран.

Украинские пользователи неоднозначно восприняли новость о возвращении Саакашвили - от восторга до ругательств.

Напомним, Саакашвили был депортирован в Польшу 12 февраля прошлого года. По его словам, его выдворяла личная охрана Порошенко. Ему был запрещен въезд на три года, но он пообещал вернуться "намного раньше, чем через три года". Судя по всему, свое обещание он выполнит. Это будет его вторым возвращением на Украину. Первое состоялось в сентябре 2017 года.

Михаил Саакашвили, Киев, задержание, сторонники Саакашвили, бунт(2017)|Фото: bbc.com

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Возвращение №2. Саакашвили завтра прибывает на Украину

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Михаил Саакашвили



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 08.06.2019 14:22 Мск Саакашвили со своей партией будет участвовать в парламентских выборах на Украине
Ранее 29.05.2019 18:33 Мск Саакашвили вернулся на Украину
Ранее 29.05.2019 13:27 Мск Савченко предложила Порошенко взять Саакашвили в свою партию

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.05.2019 16:56 Мск Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети