Путин – не указ? Активисты на Шиесе заявляют о продолжении стройки и избиениях чоповцами протестующих

Одна из активных участников апрельских событий в Архангельске, юрист Оксана Владыка сообщила в соцсетях о событиях на станции Шиес. По её словам, на стройку скандального мусорного полигона на станции Шиес продолжают поступать стройматериалы, прибывает техника, а сотрудники ЧОП, охраняющие объект, допускают рукоприкладство в отношении протестующих, передает корреспондент Накануне.RU.

"С утра наши люди пытались остановить погрузочно-разгрузочные работы непосредственно на станции - и были избиты сотрудниками ЧОП. Полиция, разумеется, смотрела не вмешиваясь", - рассказала Владыка по телефону другим активистам с места событий.

По её данным, одна девушка получила черепно-мозговую травму на станции Шиес, у режиссера из Санкт-Петербурга, который приехал поддержать протестующих, подозрение на закрытый перелом ноги. Прочие участники противостояния отделались вывихами, синяками и т.д.

По сообщениям, несколько активистов были задержаны в ходе беспорядков полицией, пока их судьба уточняется.

В апреле мы рассказывали, что после несанкционированного властями шествия и митинга в Архангельске более десятка активистов были задержаны и подвергнуты административным штрафам, задержания не избежала и Оксана Владыка, представлявшая интересы ряда протестующих в суде.

Репрессиям подверглись даже журналисты, находившиеся на апрельской акции протеста против стройки полигона на Шиесе по заданию редакции.

В мае в ходе медиофорума "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) ситуация в Архангельске и Шиесе получила поддержку Владимира Путина, который пообещал встретиться и поговорить с губернаторами Архангельской и Московской областей Игорем Орловым и Андреем Воробьевым. Именно эти чиновники формально являются инициаторами строительства полигона в Шиесе Архангельской области, куда по планам станут перенаправлять мусорные потоки из Подмосковья и против чего активно выступают жители северного региона.

Пока о встрече и тем более решениях по Шиесу со стороны федеральных и региональных чиновников не сообщалось, протестующие с апреля разбили близ станции лагерь, активисты наблюдают за ходом строительства полигона и время от времени пытаются противодействовать этому.