Жителям Пермского края сделают перерасчет за вывоз ТКО

Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края прокомментировало информацию о корректировке нормативов накопления ТКО для жителей края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства ЖКХ.

"Нормативы накопления мусора и общее количество отходов, образующихся в регионе в год (1 млн тонн), были определены по итогам научного исследования. Однако результаты работы регионального оператора "Теплоэнерго" в первом квартале 2019 года показывают, что реальное количество коммунальных отходов, образующихся в регионе за год, значительно ниже расчетного показателя в 1 млн тонн в год. "Теплоэнерго" за первый квартал 2019 года вывез на полигоны порядка 100 тонн мусора", - сообщили в ведомстве, подчеркнув однако, что тариф за вывоз мусора в Прикамье остается одним из самых низких в стране.

Напомним, годовые нормативы накопления ТКО для многоквартирных домов снижены с 10,6 кг/кв.м. до 6,7 кг/кв.м., для частных домов с 224 кг/чел. до 149 кг/чел. В министерстве сообщили, что приказ вступает в силу с 24 мая 2019 г. и его деятельность распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января текущего года.

Перерасчет платы для жителей региона оператор "Теплоэнерго" проведет автоматически.