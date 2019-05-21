"Победа" отказалась от прямых рейсов из Перми в Анталью

Авиакомпания "Победа" отменила прямые рейсы из Перми до Антальи. Информация о рейсах исчезла из расписания пермского аэропорта, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации перевозчика, расписание было скорректировано с учетом предпочтений клиентов. В частности, было увеличено число полетов до Сочи (они стали ежедневными). Три раза в неделю из краевой столицы можно улететь в Батуми, четыре раза - в Анапу.

Пассажирам, которые успели забронировать билеты, вернут деньги, либо предложат рейс другого перевозчика.