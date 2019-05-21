В Перми поймали 15-летнего зауральского мальчика, который голыми руками задушил собственного деда

В Перми поймали подозреваемого в убийстве 64-летнего мужчины - им оказался 15-летний внук погибшего.

Вечером 1 мая этого года в городе Куртамыше Курганской области между дедом и внуком произошла ссора, в ходе которой подросток голыми руками задушил дедушку, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Что именно не поделили родственники, сейчас будут выяснять следователи. Известно лишь одно - мальчик после убийства подался в бега, задержать его сумели в Перми. На допросе ребенок сознался в убийстве.

Сейчас решается вопрос о предъявлении подростку обвинения и избрании меры пресечения.