Власти Пермского края построят поликлинику в Сиве

В Пермском крае завершился конкурс на проектирование поликлиники в городе Сива.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве региона, контракт на выполнение работ заключен с компанией "Майолика". Поручение по строительству медицинского учреждения губернатор Максим Решетников дал во время рабочей поездки в Карагайский и Сивинский районы в 2017 году.

Поликлиника там располагается в столетних деревянных постройках, что не соответствует нормам здравоохранения. Новая поликлиника будет рассчитана на 120 посещений в смену. Ее проектирование завершится в марте 2020 года.

Сегодня в регионе строятся четыре поликлиники, два лечебных корпуса, городская клиническая поликлиника и сельско-врачебная амбулатория.