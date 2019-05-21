16 Сентября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
врач, доктор (2017) | Фото:rustoria.ru

Власти Пермского края построят поликлинику в Сиве

В Пермском крае завершился конкурс на проектирование поликлиники в городе Сива.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве региона, контракт на выполнение работ заключен с компанией "Майолика". Поручение по строительству медицинского учреждения губернатор Максим Решетников дал во время рабочей поездки в Карагайский и Сивинский районы в 2017 году.

Поликлиника там располагается в столетних деревянных постройках, что не соответствует нормам здравоохранения. Новая поликлиника будет рассчитана на 120 посещений в смену. Ее проектирование завершится в марте 2020 года.

Сегодня в регионе строятся четыре поликлиники, два лечебных корпуса, городская клиническая поликлиника и сельско-врачебная амбулатория.

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Власти Пермского края построят поликлинику в Сиве

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Теги: поликлиника, Сива



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