СМИ сообщили о новой схеме кражи денег через терминалы Сбербанка

14 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника В России
банкомат сбербанк (2014) | Фото: credit-pad.com

СМИ сообщили о новой схеме кражи денег через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение их средств с помощью платежных терминалов, пишет "Коммерсант".

Суть мошенничества в том, что преступник подходит к терминалу, затем, не вставляя карту, выбирает какую-либо операцию, но не завершает ее. Если в следующие полторы минуты карту вставит следующий клиент, с нее спишут деньги по запросу предыдущего.

Источник издания отмечает, что подобная схема появилась еще год назад, однако за последние две недели число подобных случаев резко возросло. При этом в самой кредитной организации не видят проблемы, там призывают клиентов быть внимательнее.

Как сообщалось ранее, в России мошенники нашли новый способ обмана клиентов Сбербанка: они звонят гражданам с телефонов, номера которых определяются как сбербанковские и указаны на обратной стороне банковской карты.

Злоумышленники предупреждают о якобы сомнительной попытке списать деньги с карты.При этом они знают информацию о клиенте, вплоть до паспортных данных. Кроме того, "сотрудники" банка предоставляли информацию об остатках на счете или о последних трансакциях.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

СМИ сообщили о новой схеме кражи денег через терминалы Сбербанка

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сбербанк, терминалы, мошенничество



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 27.05.2019 01:23 Мск Сбербанк призвал к бдительности во время использования своих терминалов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети