СМИ сообщили о новой схеме кражи денег через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение их средств с помощью платежных терминалов, пишет "Коммерсант".

Суть мошенничества в том, что преступник подходит к терминалу, затем, не вставляя карту, выбирает какую-либо операцию, но не завершает ее. Если в следующие полторы минуты карту вставит следующий клиент, с нее спишут деньги по запросу предыдущего.

Источник издания отмечает, что подобная схема появилась еще год назад, однако за последние две недели число подобных случаев резко возросло. При этом в самой кредитной организации не видят проблемы, там призывают клиентов быть внимательнее.

Как сообщалось ранее, в России мошенники нашли новый способ обмана клиентов Сбербанка: они звонят гражданам с телефонов, номера которых определяются как сбербанковские и указаны на обратной стороне банковской карты.

Злоумышленники предупреждают о якобы сомнительной попытке списать деньги с карты.При этом они знают информацию о клиенте, вплоть до паспортных данных. Кроме того, "сотрудники" банка предоставляли информацию об остатках на счете или о последних трансакциях.