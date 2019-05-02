Пермские подростки виснут на балконах на уровне третьего этажа

Пермские подростки придумали опасное "развлечение" - виснуть на балконе здания, на уровне третьего - четвертого этажа, держась за руку приятеля, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях. На видеоролике видно как девушка висит над землей, держась за руку молодого человека. Опасный для жизни трюк молодые люди проделали несколько раз.

"Куда смотрят родители?! Ужас!" - пишет автор поста в группе "ЧП | Чрезвычайное происшествие | Пермь".

В комментариях трюкачей осудили: "отбитое поколение", - написал интернет-пользователь Дмитрий. "Ума нет", - отметила Елена.