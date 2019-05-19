Российские гимнастки завоевали все восемь золотых медалей чемпионата Европы

Российские гимнастки победили в неофициальном медальном зачете чемпионата Европы, который проходит в столице Азербайджана Баку. У участниц сборной все восемь золотых медалей и три серебряных.

На втором месте этого виртуального зачета команда Белоруссии, в активе которой три серебряных и две бронзовых медали. Третье место поделили сборные Израиля и Украины. Обе команды завоевали по одной серебряной и бронзовой медали чемпионата Европы.