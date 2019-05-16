В Миассе экс-чиновника приговорили к условному сроку за мошенничество с земельными участками

Бывшего начальника отдела по управлению Сыростанским территориальным округом администрации Миасса приговорили к условному сроку со штрафом в 70 тысяч рублей за мошенничество и превышение должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2015 году знакомый попросил чиновника предоставить ему в собственность земельный участок. Обвиняемый предложил приобрести данный участок под условием передачи ему 330 тыс. рублей от реализации части участка третьим лицам, а также передачи 100 тыс. рублей за изъятие указанного участка из муниципальной собственности.

После этого экс-чиновник внес в похозяйственную книгу ложные сведения, на основании которых его знакомый оформил участок в собственность площадью 1 тыс. 900 кв.м., продал половину участка и передал оговоренную ранее сумму 430 тыс. рублей.

В 2017 году аналогичным способом он помог другому знакомому приобрести земельный участок площадью 1 тыс. 500 кв.м.

Суд приговорил его к 2,5 годам условно с испытательным сроком в 3 года, со штрафом 70 тыс. рублей.