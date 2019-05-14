В Новосибирске водители маршруток объявили забастовку из-за нелегалов, которые "отбирают" пассажиров

В Новосибирске водители маршрутных такси №10 устроили забастовку.

Читайте также: В Якутии на законодательном уровне запретили брать на работу мигрантов после участившихся нападений

13 мая около 15 машин выстроились в ряд у конечной остановки на улице Виктора Уса, отказываясь развозить пассажиров. Протестующие шоферы выразили недовольство тем, что на рейс выходят работающие без лицензий нелегалы, которые "отбирают" пассажиров.

В свою очередь, жители Кировского района недовольны тем, что 10-й маршрут очень редко ходит: иногда транспорт приходится ожидать по полчаса, пишет Infox.ru.

По некоторым данным, история с протестной акцией закончилась вечерним пожаром на автостоянке: сгорели две "Газели" и грузовик, принадлежащие одному из перевозчиков-нелегалов. Был ли это поджог - неизвестно.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Новосибирской области, по информации о забастовке проводится проверка, по итогам которой органы прокуратуры оценят исполнение законодательства в сфере пассажирских перевозок.

"При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - заверили в надзорном ведомстве.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в автобусном парке Екатеринбурга произошла массовая потасовка мигрантов.