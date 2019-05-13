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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Прокуратура выясняет, почему в обрушившемся аварийном доме в Ирбите жили люди

Прокуратура начала свою проверку после обрушения стены многоквартирного дома в уральском городе Ирбит.
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Напомним, все случилось днем 8 мая в жилом доме №88 "а" по улице Кирова: произошло обрушение наружной торцевой стены квартиры №8 на втором этаже и квартиры №1 на первом этаже. В результате инцидента никто не пострадал. При этом дом был признан аварийным еще в феврале, а в апреле - непригодным для проживания и подлежащим сносу.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, здание построено в 1880 году, а с 2015 года эксплуатируется ООО УК "Северный жилищный комплекс". Сам дом двухэтажный, в нем зарегистрированы 28 человек, в том числе семеро детей. Сейчас в надзорном ведомстве устанавливают, сколько в нем проживало фактически.

В прокуратуре намерены дать правовую оценку по факту ненадлежащей эксплуатации дома со стороны управляющей организации, а также выяснить, какие действия предпринимались администрацией Ирбита по расселению жильцов. Как заверили в ведомстве, при наличии оснований будут приняты самые исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

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Прокуратура выясняет, почему в обрушившемся аварийном доме в Ирбите жили люди

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Теги: Ирбит, обрушение, дом, прокуратура, проверка



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Ранее 13.05.2019 07:55 Мск О том, что аварийный дом в Ирбите может обрушиться, было известно еще в феврале. Заключение экспертизы

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